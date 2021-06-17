مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الخميس 17-06-2021

انتهى الاضرابُ خجولاً، ولم يخجل من ضيّعوه بتهافتِهم على تبنيه، ومنهم مِن اعتى بُناةِ هذه الازمة – المعضلة – التي تمرُ بها البلاد، الراعينَ لكلِّ السياساتِ الاقتصاديةِ والنقديةِ التي استنزفت الدولةَ وضيّعت قطاعاتِها الانتاجيةَ ومواردَها الحيوية، ولم تَرحم بسياساتِها ومشاريعِ هندساتِها الماليةِ اموالَ المواطنينَ التي ضاعت في بنوكِ بعضِ المضربينَ اليوم ..

المشاركةُ الاحجيةُ في الاضرابِ من قبلِ اطيافٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ تتحملُ مسؤوليةً كبرى في صنعِ مأساةِ المواطنينَ لا تقللُ من صدقيةِ نبضِ الشارعِ كما قالت كتلةُ الوفاءِ للمقاومة، ولا من مشروعيةِ مطالبِه وحقِّه في التعبيرِ عنها ورفعِ الصوتِ لتحقيقِها، لكنْ يبقى تشكيلُ الحكومةِ هو التدبيرَ الاولَ الذي يتوقفُ عليه ايجادُ الحلولِ التي من شأنها وقفُ التردي المتدحرجِ كما جاءَ في بيانِ الكتلة .

حكومةٌ يبقى التنازلُ والتلاقي هو المخرجُ الوحيدُ لتشكيلِها بحسبِ نائبِ الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكدَ أنَ حزبَ الله في موقعِ الضغطِ والتشجيعِ والترغيبِ لحصولِ اتفاقٍ يؤدي الى تشكيلِ الحكومة، وسيستمرُ في المشاركةِ بالمبادراتِ الايجابيةِ للوصولِ الى ذلك.

وحتى ينتهيَ الاضرابُ السياسيُ الذي بدأَ بعدَ جولةٍ من اشتباكِ البياناتِ العنيفة، فانَ الامورَ معلقةٌ على ازماتِها، ولم يكن ينقصُ طوابيرَ البانزينِ الا تصريحاتُ وزيرِ الطاقةِ المستقيلِ من مهامِه ريمون غجر، الذي قصدَ مصارحةَ اللبنانيينَ برفعِ الدعمِ عن المحروقاتِ فاحرقَ الآمالَ بايِّ حلٍّ للازمة..

ازمةٌ بتشعباتِها تهددُ الجيشَ اللبنانيَ كما حذرَ قائدُه جوزيف عون امامَ المؤتمرِ الدولي الذي عُقد لدعمِه، معتبراً انَ استمرارَ الازماتِ التي لا افقَ لحلِّها يهددُ المؤسساتِ العسكريةَ داعياً الى دعمِ الجيشِ ومساندتِه كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيامِ بمهامِه..

في الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ مُهمةٌ تاريخيةٌ ملقاةٌ على عاتقِ الشعبِ الايراني الذي سيَزحفُ الى صناديقِ الاقتراعِ غداً لانتخابِ رئيسٍ جديدٍ للبلادِ في تحدٍّ جديدٍ للمتربصينَ ببلدِه . انتخاباتٌ في مرحلةٍ مفصليةٍ تخوضُ فيها الجمهوريةُ الاسلاميةُ الايرانيةُ معركةً اقتصاديةً وسياسيةً ودبلوماسيةً كبيرة..

المصدر: قناة المنار