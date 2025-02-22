مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 22-2-2025

يا اهلَ الارضِ – هلمُّوا كي نعيدَ الى السماءِ اغلى ودائعِها.. فقد حانَ الوداع ، واللقاءُ كما عوَّدَتنا الايامُ – مع كلِّ نصرٍ وكلِّ فجرٍ وكلِّ فخرٍ ستُثمرُه الدماء.. حانَ الوداعُ الى حين، واللقاءُ معَ الفتحِ المبينِ في القدسِ وباحاتِها ، بعدَ اَن طوى القائدُ العظيمُ بدمائه طريقَها التي لن تَطول ..

ايُها الواقفونَ على جبالِ الحبِّ والشوقِ والوفاء، تَرمُقونَ بالارواحِ والعيونِ والشجونِ عِمةً شامخةً معَ التاريخ، تُظللُ الوطنَ وتحفظُ بَنيهِ، وتُعِزُّ الامةَ وتَبني بالتضحياتِ اُسسَ وحدتِها، هلمُّوا لجمعِ القلوبِ والعقولِ في يومٍ لو تعلمونَ عظيم، كعظَمَةِ القائدِ الامميِّ والثائرِ الانسانيّ، الناسكِ العابدِ الزاهدِ السالكِ دربَ الحسينِ والمسيح، الماسحِ بكَفّيهِ على اعينِنا لعقودٍ حتى اَبصرت عزاً، وعلى قلوبِنا فنبَضَت جهاداً، وعلى عقولِنا فأنارت فكراً وثباتاً لن يَقدِرَ عليه الوجعُ – ولو كانَ ثقيلا..

يا اهلَ الحق – اِنَ النبأَ عظيم، واِنَ الصبرَ جميل، واِنَ الاحدَ يومٌ من ايامِ الله، هَلمُّوا لنُحَيِّيهِ كما يَليقُ بسيدِ شهداءِ الامةِ وصفيِّه الهاشمي، هلمُّوا لتجديدِ العهدِ والوعدِ باننا على الدرب، نحفظُ وطنَنا برموشِ اعينِنا ونَسقيهِ متى ظَمِئَ من اغلى دمائنا، ونرفعُ راياتِه فوقَ كلِّ المتاهاتِ والاحقادِ كرُقِيِّ تعاليمِ سيدِنا الذي نرفعُه قرباناً الى اعالي السماء..

هلموا للنداءِ بكلِّ لغاتِ العالمِ التي اجتمعت على حبِّهِ في بيروت، لنَتلُوَ آياتِه باسمِ كلِّ مظلومٍ ومحرومٍ وثائرٍ ومؤمنٍ بحقِ الشعوب، لنَجمعَ الراياتِ والاديانَ والقومياتِ والاثنياتِ من الوطنِ ومن كلِّ جهاتِ الارضِ التي حضرت الى مَحضَرِ ” عزيزِ عصرِنا ” ..

ومعَ صباحِ الاحدِ ستكونُ حرارةُ اللقاءِ التي لن يقوى عليها ثلجٌ ولا جليد، ولا العواصفُ الطبيعيةُ ولا تلك المختلَقةُ اكاذيبَ واضاليلَ وتحريضاً، وسيُثبِتُ مَن سماهُم سيدُ شهداءِ الامةِ “أشرفَ الناس واطهرَ الناس واكرمَ الناس”، سيُثبتونَ من جديدٍ اَنهم بحقٍّ شعبٌ أبيٌّ وشعبٌ وفيّ وشعبٌ شجاع، وسيُدهشونَ العالمَ من جديدٍ في يومٍ سنُواري فيه الشمسَ وصفِيَّها، ونُشرقُ بدمِهما من جديد..

المصدر: قناة المنار