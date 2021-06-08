مسؤول حزب الله في صيدا بحث مع جرادي في المستجدات السياسية والأمنية

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر رئيس تيار “عالي جبينك يا لبنان” أحمد جرادي في مقر حزب الله في مدينة صيدا، في حضور مسؤول شعبة صيدا عارف حميد .

وأشار بيان للحزب الى انه ” جرى خلال اللقاء عرض الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطن اللبناني، كما تم البحث في المستجدات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والداخلية”.

ووضع جرادي ضاهر في صورة النشاط الذي يقوم به التيار بعد تأسيسه، وتمنى ضاهر لجرادي ورفاقه “التوفيق والنجاح في نشاطه لتحقيق أهداف التيار.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام