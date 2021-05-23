الاحتلال الأمريكي يدخل 86 آلية محملة بعتاد عسكري وآليات ومواد لوجستية الى قواعده بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بعتاد عسكري وآليات ومعدات لوجستية إلى قواعدها بريف الحسكة قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت مصادر أهلية من قرية السويدية لـ “سانا” إن قوات الاحتلال الأمريكي “أدخلت قافلة دعم لوجستي مكونة من 86 آلية بينها برادات وناقلات وعشرات من الآليات منها مدرعات نوع همر وشاحنات فارغة إلى مطار خراب الجير العسكري غير الشرعي في منطقة اليعربية بريف الحسكة”.

ولفتت المصادر إلى أن “من بين الآليات التي أدخلها الاحتلال عدداً من الصهاريج المخصصة لنقل النفط، إذ يقوم الاحتلال منذ أشهر بعمليات سرقة ممنهجة للنفط السوري من مناطق انتشاره في الجزيرة السورية إلى قواعده في الأراضي العراقية”.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في السابع عشر من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 40 ناقلة محملة بحاويات وصهاريج محملة بالنفط المسروق وعدد من البرادات برفقة سيارات عسكرية تابعة للاحتلال من مطار خراب الجير العسكري عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا (قسد) والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.

المصدر: سانا