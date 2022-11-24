بالفيديو | الطيران التركي يستهدف منشأة حقل الغاز بقرية علي آغا ديريك بريف الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 21:06

بالفيديو | الطيران التركي يستهدف منشأة حقل الغاز بقرية علي آغا ديريك بريف الحسكة

منذ 3 ساعة 24 November، 2022
غارات تركية على ريف الحسكة
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

شن الطيران التركي غارات على ريف الحسكة مستهدفاً منشأة حقل الغاز بقرية علي آغا ديريك.

 

المصدر: وكالات

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