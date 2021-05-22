العثور على جثة الشاب هادي حكيم في مجرى نهر الجوز كفرحلدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2021 - 15:00

العثور على جثة الشاب هادي حكيم في مجرى نهر الجوز كفرحلدا

منذ 1 ساعة 22 May، 2021
المنار
المنار
لبنان

عثر عناصر من فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني اليوم، بادارة رئيس وحدة الانقاذ البحري سمير يزبك وفي حضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، على جثة الشاب هادي حكيم الذي فقد في مجرى نهر الجوز في كفرحلدا، بعد عمليات بحث متواصلة منذ 14 نيسان الماضي.

وبعد انخفاض مستوى النهر، تم تحديد مكان الجثة وبحثت عناصر الانقاذ بواسطة آليات الحفر في الصخور في الانفاق تحت الارض، وتم العثور عليه جثة على شلال مطمور بالاغصان والاتربة تحت المياه في موقع بعيد حوالى 300 متر عن مكان اختفائه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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