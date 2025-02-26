الدفاع المدني: السيطرة على الحريق داخل معمل البلاستيك في القاع البقاعية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الاربعاء ان “عناصر من مراكز متعددة نفذوا مهمة إخماد حريق شبّ داخل معمل لصناعة صناديق البلاستيك في بلدة القاع البقاعية”.

وتابع البيان “انطلقت المهمة في تمام الساعة ١٢،٥٠ واستمرت حتى الساعة ١٨،٢٠، حيث بذل العناصر جهودًا مضنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، رغم التحديات التي واجهوها، وأبرزها اتساع رقعة الحريق والهواء العاصف داخل أرجاء المكان، مما زاد من سرعة انتشار النيران وصعّب عمليات الإخماد”.

واضاف البيان “بفضل التنسيق والتعاون بين الفرق المشاركة، تمكّن العناصر من احتواء الحريق وإخماده بشكل كامل، مع الحرص على تبريد الموقع لمنع تجدّد الاشتعال”.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها إلى “التقيّد بإجراءات السلامة داخل المصانع والمستودعات، تفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث التي قد تتسبب بأضرار جسيمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام