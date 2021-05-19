دياب تسلم من وزير الخارجية كتاباً بطلب اعفائه من مسؤولياته.. والأخير: خطوتي من اجل مصلحة لبنان

تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، قبل ظهر الأربعاء في السرايا الحكومية، من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه كتاباً بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

بعد اللقاء، قال وهبه “تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزارء الدكتور حسان دياب، بعد أن كنت قد التقيت صباحا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأبلغته قراري عدم متابعة عملي في وزارة الخارجية والمغتربين، وسلمته رسالة بهذا الخصوص”، مضيفاً “خطوتي هذه هي من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وهي تتقدم على كل المصالح والحسابات الأخرى، أتمنى من صميم قلبي إقفال هذا الموضوع بالكامل وأن يصبح من الماضي لتقوم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة على أساس الاحترام المتبادل، أتمنى التوفيق لمن سيتم تكليفه بهذه المهمة من أجل لبنان مع التأكيد أننا كلنا نعمل من أجل مصلحة البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية