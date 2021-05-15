الصحة الفلسطينية: 139 شهيداً وألف جريح منذ بداية العدوان

أكد المتحدث باسم الصحة في غزة د. أشرف القدرة أن “12 عائلة فلسطينية خرجت من السجل المدني في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وبواقع 38 شهيداً”.

وقال القدرة، في تصريحات صحفية، أنّ “هؤلاء الشهداء هم جزء من اجرام العدو الإسرائيلي، حيثُ ركز الاحتلال على المواطنيين العزل”. ووجه القدرة رسالته، للمجتمع الدولي بضرورة لجم العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أنّ “اسرائيل” لا تعبأ بالقوانين والمواثيق الدولية”.

وأشار إلى أنّ الاحتلال الاسرائيلي “ارتكب جرائم بشعة ضد الشعب الفلسطيني، فيما أوقع 139 شهيداً وألف جريح حتى الآن منذ بداية العدوان”، متابعاً “نحن نرصد هذه الانتهاكات التي تعرضت لها العائلات الفلسطينية وهذا انتهاك صارخ”. ودعا على المؤسسات الدولية أن يقوم بما علية من واجبات من أجل وقف العدوان الاسرائيلي وتجريم الاحتلال في المحاكم الدولية

المصدر: فلسطين اليوم