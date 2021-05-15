إصابة مبنيين ومصنع في أسدود وبئر السبع بقصف صاروخي فلسطيني صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 08:00

إصابة مبنيين ومصنع في أسدود وبئر السبع بقصف صاروخي فلسطيني صباح اليوم

منذ 37 mins 15 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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