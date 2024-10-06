عملية بطولية في بئر السبع… مقتل مجندة صهيونية وإصابة 13 بجروح

أفادت مصادر في كيان العدو الاسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل مجندة في جيش الاحتلال وإصابة 13 آخرين بجروح، إثر عملية إطلاق نار بطولية قام بها الفلسطيني من سكان النقب أحمد سعيد العقبي في محطة الحافلات في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

عــاجــل | عملية فدائية قوية في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع المحتلة. الأنباء الأولية تتحدث عن سقوط اثنين من القتلى الصهاينة في العملية و8 جرحى على الأقل pic.twitter.com/suxUR7KnAq — رضوان الأخرس (@rdooan) October 6, 2024

وأعلنت المصادر نفسها عن استشهاد المنفذ، الذي قالت إنه “من سكان النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية”. ونقلت “القناة 12” الاسرائيلية عن من أسمتهم شهود عيان أن “منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص”.

وفي التفاصيل، فإن القتيلة في عملية بئر السبع هي جندية في ما يُسمى “حرس الحدود الإسرائيلي”. أما بالنسبة للمصابين الثلاثة عشر، فإن حالة أحدهم خطرة و6 جراحهم متوسطة وإصابات الباقين طفيفة. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن منفذ عملية بئر السبع طعن المجندة وسيطر على سلاحها وأطلق النار على الآخرين.

كما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن والدة جندية قولها إن “ابنتها وجنوداً اختبؤوا في حمام خلال عملية بئر السبع، ولم تستطع التواصل معها”. وطلبت شرطة الاحتلال الابتعاد عن موقع العملية في بئر السبع “لأن الحدث لم ينته”، مضيفة أنها “تقوم بعمليات تمشيط بحثاً عن مساعدين محتملين لمنفذ العملية”.

لجان المقاومة الفلسطينية: العملية صفعة مدوية للمنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراية الإسرائيلية

من جهتها، أعلنت لجان المقاومة في فلسطين أن العملية الفدائية البطولية في مدينة بئر السبع المحتلة “تأتي رداً على المجازر والمذابح وحرب الإبادة المستمرة في فلسطين ولبنان”، ناعيةً “المنفذ الشهيد البطل المقدام أحمد سعيد العقبي الذي أبى إلا أن يلتحق بركب الشرف والعزة والشهداء”.

وقالت إن العملية “رسالة بالنار والبارود لكيان العدو الصهيوني وقادته المجرمين بأن ثوار شعبنا ومقاومينا في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وايران لا يتركوا ثأرهم المقدس والواجب لشهدائهم وقادتهم وفي مقدمتهم القائدين الكبيرين اسماعيل هنية وسماحة السيد حسن نصر الله”، لافتة إلى أنها “صفعة مدوية وضربة قاصمة للمنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وتأكيد على هشاشة الكيان الصهيوني وضعفه”.

كما دعت “كافة المقاومين الأحرار في كافة ساحات وجبهات المواجهة مع العدو الصهيوني الى تصعيد المقاومة وتسديد الضربات النوعية ثأراً للشهداء ونصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني”.

المصدر: مواقع إخبارية