لأول مرة منذ وقف اطلاق النار في غزة.. صفارات الإنذار تدوي مجدداً في بئر السبع

دوت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في مدينتي بئر السبع وديمونة، جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب أنباء عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه المنطقة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار انطلقت في بئر السبع وديمونة وعدة بلدات في جنوب الأراضي المحتلة، في حين عزت القناة 14 الإسرائيلية السبب إلى صاروخ أُطلق من اليمن.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوب الأراضي المحتلة، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في غزة في 19 كانون الثاني/يناير، والذي خرقه العدو الإسرائيلي مجددًا فجر اليوم. وأعادت القوات اليمنية تفعيل جبهة الإسناد لقطاع غزة، عقب استئناف الاحتلال عدوانه.

المصدر: موقع المنار