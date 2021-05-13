بالفيديو.. طائرات “شهاب” الانتحارية محلية الصنع التي أدخلتها كتائب القسام الخدمة

اعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن إدخالها سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة سيف القدس، مشيرة إلى أنها استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز “شهاب” محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء.

وقالت القسام في بيان لها، إنها استهدفت “تحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه.”

المصدر: كتائب القسام