الشيخ ياسين: نحذر من مغبة الاستهزاء بمصير الوطن

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في بيان، أن “هلال العيد برز واضحا في انتفاضة القدس التي أعادت للحق مجده وللامة عزها، واستنهضت همم الاحرار في كل العالم”، موجها التحية الى جميع الاحرار في العالم وفي فلسطين والقدس وغزة بشكل خاص، متمنيا للجرحى الشفاء و “للشهداء النعيم الذي وعد الله به”.

كلام الشيخ ياسين جاء في خطبة العيد في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، حيث قال “إن العيد في لبنان يأتي وقد سرق الفاسدون فرحته من قلوب الناس، بعدما سرقوا مالهم وما زالوا متمسكين بمصالحهم تاركين البلد يسير وبسرعة نحو الهاوية”.

وتابع “إننا نحذر من مغبة هذا الاستهزاء بمصير الوطن والمواطنين تحت عنوان أن الناس سيعتادون ذلك”، مؤكدا أن “الحساب سيأتي والناس لا يمكن أن تتعايش مع جوعها وفقرها طويلا”.

وهنأ الشيخ ياسين “الاحرار في كل العالم بهذا العيد واللبنانيين بشكل خاص والمسلمين، الذين صاموا شهرا ولن يسكتوا دهرا على اي ظلم من الاحتلال او الفاسدين”.

المصدر: بريد الموقع