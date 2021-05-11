أبو حمزة: لن نتوقف ما دام العدوان الاسرائيلي قائما وردنا سيكون قاسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 15:22

أبو حمزة: لن نتوقف ما دام العدوان الاسرائيلي قائما وردنا سيكون قاسيا

منذ 33 mins 11 May، 2021
ابو حمزة
عربي وإقليمي - فلسطين

اكد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الاسلامي أبو حمزة على “استمرار المعركة وعلى استمرار أعراس الشهادة فداءً ووفاء للقدس والأقصى”، وتابع “لن نتوقف ما دام العدوان قائماً في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل، ففلسطين عندنا كاملة في حدود الجغرافيا والرد”.

وقال أبو حمزة الثلاثاء “إننا أمام البسالة منقطعة النظير التي يؤديها مجاهدونا في أرض الميدان وهم من تربوا في كنف حركتنا المجاهدة وعلى يد الشهيد القائد الكبير بهاء أبو العطا، لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا على العهد والوعد حتى النصر أو الشهادة”.

واضاف أبو حمزة ان “ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون رداً قاسياً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين”.

المصدر: فلسطين اليوم

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