الأمم المتحدة.. الأمين العام يبحث ولافروف في موسكو قضايا الشرق الأوسط والملف الأوكراني

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه يعتزم بحث عدد من القضايا الدولية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من بينها أوكرانيا وسوريا وليبيا واليمن؛ وذلك خلال زيارته إلى موسكو، التي تبدأ غدا الأربعاء وتستمر ليومين.

وقال غوتيريش، في حديث مع وكالات الأنباء الروسية، “أتمنى أن تكون لدى إمكانية لبحث المشاكل الأمنية الرئيسية الراهنة، سواء ليبيا أو سوريا أو اليمن وأوكرانيا وأفغانستان”. كما يتبادل غوتيريش ولافروف وجهات النظر حول الخطوات الضرورية، لتسوية هذه القضايا والنزاعات الأخرى في العالم.

وفقًا لغوتيريش، فإن “الهدف يتمثل في أن تساهم هذه الزيارة، في تعزيز التعاون الهام جدا بين روسيا والأمم المتحدة في جميع مجالات أنشطة المنظمة؛ كالسلام والأمن والتنمية المستدامة والمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وحقوق الإنسان”.

وأعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة مع الوزير لافروف، سيعقد في 12 أيار/مايو.

المصدر: سبوتنيك