حركة الجهاد الاسلامي تنعي شهيد اللد وتوجه رسالة لشبابها الأحرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2021 - 06:14

حركة الجهاد الاسلامي تنعي شهيد اللد وتوجه رسالة لشبابها الأحرار

منذ 24 mins 11 May، 2021
jiDZ3
عربي وإقليمي - فلسطين

نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب في مدينة اللد الذي استشهد برصاص المستوطنين الاسرائيليين خلال محاولتهم فض مظاهرة للفلسطينيين في اللد.

وقالت الحركة في بيان “إن مظاهرات الداخل المحتل أثبت عمق الانتماء الوطني الحقيقي لأهلنا في الـ 48 وهم ينخرطون بكل شجاعة وبسالة في انتفاضة رمضان مدافعين عن القدس ومنتصرين للأقصى”.

وأضافت: “إن بسالة شباب اللد الأحرار ستسجل في صحائف المجد والبطولة بأحرف من نور وثورة”.

واستشهد شاب فلسطيني واصيب آخر بجروح متوسطة، الليلة، برصاص مستوطنين أطلقوا النار صوب متظاهرين في مدينة اللد المحتلة، وذلك تزامنًا مع قمع شرطة الاحتلال للمحتجين على جرائم الاحتلال بالقدس.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة