المقاومة الفلسطينية تستهدف أسدود وعدد من الاصابات بين الصهاينة

أصيب عدد من الصهاينة يوم الأحد من جراء إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه مدينة أسدود المحتلة.

وأفاد مصادر رسمية صهيونية عن “إصابة 3 أشخاص بجروح إثر الرشقة الصاروخية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية”، ولفتت الى ان “الصورايخ أحدثت أضراراً بالغة في المكان”.

وأعلن جيش العدو الإسرائيلي مساء يوم الأحد عن رصد 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه لاخيش جنوب فلسطين المحتلة، زاعماً أنه “اعترض معظمها”.

وتبنت “كتائب القسام” في بيان لها قصف مدينة أسدود المحتلة، برشقة صاروخية، رداً على جرائم العدو الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم