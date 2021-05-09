مسيرة في مخيم البص بصور دعما لأهالي القدس بوجه ممارسات العدو الاسرائيلي

نظمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في مخيم البص بمدينة صور جنوب لبنان الاحد مسيرة حاشدة انتصارا للمنتفضين في القدس المحتلة بوجه ممارسات العدو الصهيوني.

واحتشد أبناء الشعب الفلسطيني وممثلو الفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب اللبنانية، رافعين الأعلام الفلسطينية، في ساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات في المخيم.

وألقيت بالمناسبة عدة كلمات أكدت “اننا في مخيمات العائدين في لبنان، ما زلنا نقف معكم وإلى جانبكم، وما زلنا متمسكين بتحرير فلسطين كل فلسطين وحق العودة إليها”، وتابعت “نقول لكل الصامتين والمتفرجين على جرائم الصهاينة بحق أهلنا، أن لا كرامة ولا عزة لكم إن بقيتم صامتين، فتوجهوا إلى فلسطين إلى القدس لتأخذوا قليلا من الكرامة العربية الأصيلة، وإن لم تتحركوا سوف يلعنكم التاريخ”.

وشددت الكلمات على “الوقوف بخندق واحد لمواجهة العدو الصهيوني، الذي يرتكب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس ومحاولته تهجير أهلنا من حي الشيخ جراح وإعطاء منازلهم لقطعان المستوطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام