بلدية الغبيري وضعت لوحات إعلانية عن القدس

وضعت بلدية الغبيري بالتعاون مع الحملة العالمية للعودة الى فلسطين، لمناسبة يوم القدس العالمي، لوحات إعلانية تحمل إسم القدس مع تحديد المسافة للوصول إليها، حيث توزعت اللوحات ضمن شوارع الغبيري التي تتزين بأسماء الشهداء القادة، ومنها:

شارع الشهيد السيد مصطفى بدر الدين، شارع الشهيد سمير القنطار، مستديرة السيد عباس الموسوي، شارع السيد هادي نصر الله، جادة السيد المغيب موسى الصدر.

ووضعت هذه اللوحات في حضور رئيس البلدية معن خليل وعضو لجنة الحملة العالمية للعودة الى فلسطين الدكتور عبد الملك سكرية إضافة الى عضوي المجلس البلدي ماهر سليم وجهينة رعد، منسق بلدية الغبيري في المخيمات الفلسطينية حمزة البشتاوي.

وكانت كلمة لخليل أكد فيها “حق العودة للشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبهم لدحر العدو الإسرائيلي والإستنكار لما يتعرضون له اليوم في حي الشيخ جراح مع رفض سياسة التطبيع”.

وتحدث الدكتور سكرية مؤكدا “رمزية هذا النشاط والتعاون مع بلدية الغبيري لتأكيد هوية القدس العربية من خلال وضع تلك اللوحات الإعلانية في شوارعها بما له من رمزية تربوية”. وإعتبر أن “إطلاق هذا المشروع بدأ من الغبيري في يوم القدس العالمي، وسيتم تعميمه في أكثر من بلد ولن تبقى القدس سجينة العدو الغاصب لأنها عربية الهوية مقدسية الهوى، وسندافع عنها لتكون الصلاة في المسجد الأقصى قريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام