بحصلي يوضّح حقيقة الحديث عن “الارتفاعات الجنونية” لأسعار السلع الغذائية بعد رفع الدعم

أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بيانا، أهاب فيه بمختلف وسائل الإعلام “توخي الدقة خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا بالغة الحساسية تمس بحياة المواطنين بشكل مباشر”.

وأكد بحصلي ان “ما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام من تقارير تتحدث عن حصول ارتفاعات جنونية لأسعار السلع الغذائية التي سيرفع الدعم عنها هو أمر مبالغ فيه”،

محذرا من أن “هذا الأمر يثير البلبلة والخوف الشديدين لدى اللبنانيين من عدم قدرتهم على شراء حاجاتهم من السلع الغذائية في ظل تهاوي قدراتهم الشرائية”.

وفي هذا الإطار، أوضح بحصلي النقاط الآتية:

– ان معظم الأسعار الواردة في التقارير مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة، إذ تم نشرها من دون التواصل مع أصحاب السوبرماركت أو مستوردي المواد الغذائية للتأكد من صحتها.

– ان معظم الأسعار الواردة في هذه التقارير قبل رفع الدعم، هي في مستوى أسعار السلع غير المدعومة (وعلى سبيل المثال ولا الحصر، ليس كل ماركات التونة أو الشاي مدعومة) وبالتالي، فإن اسعارها لن تتغير إذا رفع الدعم عن السلة الغذائية شرط ان لا يتبدل سعر الصرف.

– ما لا شك فيه، ان السلع الغذائية المدعومة ستسجل ارتفاعا في أسعارها بعد رفع الدعم، لكن المغالطة هي ان الاسعار وبعد ارتفاعها، ستبقى أقل بكثير من المستويات المطروحة في التقارير.

كما أنه في المقابل هناك الكثير من الأصناف لسلعة واحدة وبأسعار مختلفة، وبالتالي سيكون أمام المواطن الكثير من الخيارات بأسعار مختلفة وبجودة مقبولة.

المصدر: مواقع