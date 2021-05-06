كورونا في غزة.. 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة خلال الـ24ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس ، تسجيل 3حالات وفاة و439إصابة و1453حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بفايروس كورونا، انها اجرت 1686 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، تمخض عنه تسجيل 439إصابة ليرفع اجمالي الحالات النشطة الي 9677 حالة، بإجمالي تراكمي للمصابين 103583 اصابة.

وأوضحت ان اجمالي حالات الوفاة وصل الى930 حالة وفاة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 92976 حالة.

وأشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 250 حالة و الحالات الخطيرة والحرجة وصل الي 193 حالة.

وفيما يخص التطعيمات، قالت الوزارة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص.

المصدر: فلسطين اليوم