الصحة في غزة: تسجيل 6 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 150 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 13:30

الصحة في غزة: تسجيل 6 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 150 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 1 January، 2022
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