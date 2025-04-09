شهداء وجرحى بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 24 يوما، بعدما انقلب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم أمريكي سياسي وعسكري، وخذلان عالمي غير مسبوق.

وأفادت مصادر فلسطيني أن “قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع”، وتابعت أن “25 مدنيًا فلسطينيًا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء”.

وأعلنت المصادر عن “استشهاد الشاب حمزة وائل عسفة من دير البلح، متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع في قصف إسرائيلي استهدف خيمته وسط قطاع غزّة”.

من جهة ثانية، شنت طائرات العدو الاسرائيلي غارة جوية على منطقة حي الأمل غربي مدينة خانيونس.

فيما استهدف قصف مدفعي صهيوني عنيف المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وعمد جيش العدو إلى نسف مبانٍ سكنية شمال غربي رفح.

واستشهدت مواطنة فجر الاربعاء وأصيب 6 أشخاص جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ استطلاع على خيمة تؤوي نازحين من عائلة منصور في مخيم الإسراء بالمسلخ غرب مدينة خانيونس.

كما استهدف طيران العدو المروحي في الساعات الأولى من فجر الاربعاء منزلاً اخر شارع الزهور في مخيم النصيرات وسط القطاع.

هذا وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن “استشهاد شخصين بينهما طفل وصل بلا رأس جراء استهداف طيران الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

واعلنت نفس المصادر لاحقاً عن “استشهاد الشاب محمود ماهر الحاج ونجله أسامة الذي ارتقى وطفل آخر في قصف طيران الاحتلال منزلًا بمخيم النصيرات”.

كما استهدفت مدفعية العدو فجر الاربعاء شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

ونسف جيش العدو عدة مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار الماضي إلى ألف و449 شهيدًا و3 آلاف و647 مصابًا.

فيما ارتفع إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفًا و810 شهيدًا، و115 ألفًا و688 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام