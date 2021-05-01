إدارة بايدن: سحب روسيا قواتها من الحدود مع أوكرانيا خطوة بناءة

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سحب روسيا “كميات كبيرة من قواتها” إلى قواعدها من الحدود مع أوكرانيا “خطوة بناءة”، مجددة دعمها “حماية السيادة الأوكرانية”.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمها معهد أسبينس “لاحظنا أنهم سحبوا كميات كبيرة من قواتهم من الحدود وأعادوها إلى قواعد المرابطة الدائمة. ذلك يمثل خطوة بناءة”.

وأشار ساليفان مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تدرس حاليًا إمكانية تقديم مساعدات عسكرية عاجلة للطرف الأوكراني، موضحًا “لدينا تعاون مستمر في مجال الأمن مع أوكرانيا، منحها في إطاره معدات عسكرية كما نقدم بعض أشكال التدريب… لا يجري بحث القيام بأي شيء خارج هذا النظام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية