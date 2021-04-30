العدو الاسرائيلي اعتدى على فعالية شعبية جنوب شرق يطا بالضفة المحتلة

قمعت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة وقفة تضامنية مع أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “العشرات من المواطنين والأهالي أدوا صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا، تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح بناء مزارع للمواشي والأبقار لمستوطنتي ماعون وكرمئيل الصهيونيتين”.

وأضافت المصادر “انطلقت عقب الصلاة، مسيرة تضامنية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، مرددين العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسته الاستيطانية، وقاموا بزراعة أشجار زيتون في تلك المنطقة”، واكدت ان “جنود الاحتلال قاموا بمداهمة المنطقة واعتدوا على المشاركين في المسيرة بالضرب والشتم في محاولة لتفريقهم”.

المصدر: فلسطين اليوم