شويغو: الناتو وواشنطن يساهمان في تنامي التهديد العسكري في أوروبا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تراقب عن كثب تحرك ونقل الناتو للقوات في أوروبا في إطار تدريبات “ديفندر أوروبا”. وقال شويغو، في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في دوشنبه، “نواصل مراقبة الوضع عن كثب ، وسير نقل ونشر قوات الناتو في أوروبا كجزء من تدريبات “ديفندر أوروبا”، ونراقب نقل لواء المشاة 53 التابع للفرقة 29 من الحرس الوطني الأميركي، الذي وصل أول أمس إلى ميناء دوريس الألباني، ومعهم 750 وحدة من المعدات العسكرية”.

وشدد على أن “إجراءات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية لزيادة الجاهزية القتالية للقوات وتعزيز الوجود الأمامي تسهم في نمو التهديد العسكري، يجري تحديث البنية التحتية العسكرية، وتتزايد كثافة التدريب العملياتي والقتالي، ويتم تطبيق مفهوم “أربعة إلى ثلاثين” الأميركي. وتحتدم المشاعر القومية في أوكرانيا، الذي يؤدي إلى نزاع مسلح في دونباس، بما في ذلك المناطق المتاخمة لروسيا”.

هذا وأوعز وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في الـ22 من نيسان/أبريل الجاري، القوات المسلحة بالاستعداد للرد الفوري في حالة حدوث “تطور غير ملائم” للوضع فيما يتعلق بتدريبات الناتو “ديفندر أوروبا”.

ومن المتوقع أن تصبح “ديفندر أوروبا” التي سيجريها الناتو في أيار/مايو – حزيران/يونيو 2021، المناورات الأوسع لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة.

المصدر: سبوتنيك