تحذير هام… لا تنقر على رابط تثبيت أو تحديث “واتساب” الوردي

انتشرت ثغرة جديدة في “واتساب” كالنار في الهشيم بين الدردشات الجماعية في منصة التواصل المملوكة لشركة “فيسبوك”.

خدعة “واتساب” الجديدة ذات اللون الوردي، تتنكر كتحديث رسمي عليك النقر فوقه لتبديل السمة من اللون الأخضر إلى اللون الوردي، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى، بحسب ما ذكره موقع “phonearena”.

قد يتفاجأ المستخدم المطمئن الذي نقر على رابط التحديث الوهمي بسرقة حسابه. هذا صحيح، يمكن لهذا التحديث الاحتيالي الجديد أن يحرمك من الوصول إلى حساب “WhatsApp” مجددا.

وأكد الموقع أنه في حال نقرت على رابط تحديث سمة “WhatsApp pink”، فعليك فعل ما يلي:

• قم بإلغاء تثبيت “WhatsAppPink” على الفور.

• قم بإلغاء ربط جميع أجهزة “Whatsapp Web”.

• امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح من الإعدادات.

• تحقق من الإذن لجميع التطبيقات.

• في حالة العثور على أي إذن مريب لأي تطبيق، قم بإلغائه.

المصدر: سبوتنيك