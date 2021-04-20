سفير الولايات المتحدة في روسيا يعلن أنه سيغادر إلى واشنطن للتشاور ويعود إلى موسكو قبل انعقاد قمة بايدن وبوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 11:34

سفير الولايات المتحدة في روسيا يعلن أنه سيغادر إلى واشنطن للتشاور ويعود إلى موسكو قبل انعقاد قمة بايدن وبوتين

منذ 26 mins 20 April، 2021
جون ساليفان
أخبار دولية - الولايات المتحدة

 أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون ساليفان الثلاثاء، أنه يعتزم خلال هذا الأسبوع المغادرة إلى واشنطن للتشاور، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى موسكو في غضون أسابيع قليلة.

وقال ساليفان لوكالة سبوتنيك “أنا واثق أنه سيكون من المهم إجراء محادثات مباشرة مع زملائي الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى أنني لم أر أسرتي لأكثر من عام، وهذا سبب آخر مهم للعودة إلى الوطن”.

وأضاف ساليفان “سأعود إلى موسكو خلال الأسابيع المقبلة، قبل انعقاد اللقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن”.

المصدر: سبوتنيك

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