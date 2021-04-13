الاسعار لا ترحم في شهر الرحمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 21:58

الاسعار لا ترحم في شهر الرحمة

منذ 19 mins 13 April، 2021
تقارير مصورة - لبنان

في حربِ الغلاء، سيفُ الاسعار.. يذبحُ الناسَ في شهرِ الرحمة..

المصدر: قناة المنار

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