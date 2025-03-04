رئيس اتحاد نقابات العمال استنكر ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع في شهر رمضان وطالب بضبطها

استنكر رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة النبطية، حسين مغربل، في بيان، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في شهر رمضان، واعتبره “شهر نقمة” على المواطنين، خاصة في النبطية، بسبب جشع التجار واستغلالهم للمناسبة. وأشار إلى أن هذه المشكلة تتكرر سنوياً في رمضان، حيث يستغل بعض التجار الفرصة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، في غياب تام لرقابة مصلحة حماية المستهلك.

وطالب مغربل الحكومة باتخاذ خطوات جدية لتعزيز حماية المستهلك، من خلال فرض قوانين صارمة لمراقبة الأسعار وتعزيز الشفافية. كما ناشد محافظ النبطية ومصلحة حماية المستهلك والبلديات بوضع حد لهذا الجشع، حيث ارتفعت أسعار الخضار بنسب تتراوح بين 30 و50%. ودعا إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية في توعية المواطنين على حقوقهم.

كما طالب مصلحة حماية المستهلك في النبطية بمراقبة الأسعار وضمان التماشي مع المستويات المعقولة، وتطبيق القوانين التي تمنع الاحتكار، مع تنظيم حملات توعوية للمستهلكين حول حقوقهم، وتسهيل تقديم شكاوى ضد التجار المستغلين. واختتم مغربل بالقول إن حماية المستهلك يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الثقة بين المستهلكين والتجار.

المصدر: الوكالة الوطنية