الخارجية الإيرانية:الافراج عن السفينة الكورية الجنوبية تم بناء على أمر من المدعي العام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة ان:”الافراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لدی ایران وقبطانها تم بقرار قضائي من قبل المدعي العام وبسبب عدم وجود مخالفات في سجل السفينة”، مؤكدا أن”إيران تراقب وتتابع أي انتهاكات في هذا المجال”.

وأضاف خطیب زاده ردا على اسئلة الصحفيين حول الافراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لدی ايران”عقب استكمال التحقيق في مخالفة السفينة الكورية، وبناء على طلب المالك والحكومة الكورية بالإفراج عن السفينة، صدر أمر الإفراج عنها من قبل المدعي العام”.

واكد المتحدث باسم الخارجية ان”عدم وجود مخالفات في سجل السفينة في المنطقة شجع المدعي العام في اتخاذ القرار بالافراج عنها”.

واوضح خطیب زاده ان” إيران بسواحلها الطويلة في الخليج وبحر عمان تؤكد الامتثال الكامل للوائح البحرية، بما في ذلك لوائح حماية البيئة، وويراقب أي انتهاكات في هذا المجال”.

وقد اعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية في سيئول ان”یران افرجت اليوم الجمعة عن السفينة الكورية التي احتجزتها في كانون الثاني/يناير الماضي”.

وياتي الافراج عن السفينة في توقيت احرزت سيئول وطهران تقدما في الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الايرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب الحظر الأمريكي.

وكانت إيران احتجزت السفينة ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه منذ يوم 4 يناير/كانون الثاني 2021.

المصدر: ارنا