الخارجية الإيرانية: النهج المشرف للشهيد السيد نصر الله سيتواصل وستتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2024 - 17:06

الخارجية الإيرانية: النهج المشرف للشهيد السيد نصر الله سيتواصل وستتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف

منذ 32 mins 28 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة