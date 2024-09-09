الخارجية الإيرانية دانت العدوان على سوريا: محاولة الکیان الصهيوني ربط أي قضية بإيران هروب من الواقع

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني في مؤتمره الصحفي إن” محاولة الکیان الصهيوني ربط أي قضية بإيران هي هروب من الواقع”، مشيراً إلى أن” هذا الکیان هو ورم سرطاني وشر مطلق في المنطقة”.

وأعرب كنعاني عن إدانته الشديدة للعدوان الذي شنه الکیان الصهيوني على سوريا، مشيرا الى ان” إصرار العدو على مواصلة جرائمه في غزة ومهاجمة أراضي الدول المجاورة يدل على أن الأعمال الإجرامية لهذا الکیان لا تقتصر على حدود فلسطين ولا حدود لهم في ارتكاب الجرائم”.

لافتا الى ان” الکیان الصهیوني قد فتح أبواب النار على نفسه بمواصلته أزمته في غزة وإصراره على عدم وقف إطلاق النار، وهذه الوتیرة لم تحقق له شيئا”.

كنعاني اكد من جهة ثانية ان “التعاون الإقليمي هو أفضل وسيلة لحل سوء التفاهم، وإن التواصل مع الشرق لا يدل علی تجاهل الدول الأخرى، ومن هذا المنطلق فإننا نهتم بالعلاقات مع الدول البعيدة إلى جانب تعزیز العلاقات مع الشرق والدول الآسيوية الأخرى كما نرحب بأي دولة ترغب في إقامة علاقات بناءة مع إيران”.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا، قال کنعاني: “إن إعداد وثيقة بعنوان “دليل تطوير العلاقات بين إيران وروسيا”، كانت على جدول أعمال الجانبين بشكل خاص نظرا إلی التطورات الإقليمية”.

وفيما خصّ الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى العراق قال كنعاني: “لدينا بالفعل اتفاقية أمنية مع العراق تركز على نزع سلاح الجماعات الإرهابية التي استخدمت الأراضي العراقية للقيام بأعمال مزعزعة للاستقرار ضد بلادنا ومن هذا المنطلق فإن مسألة المواجهة مع الإرهابيين وضمان أمن الحدود المشتركة من أجندة الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهوریة إلى العراق”.

المصدر: مواقع