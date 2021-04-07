شكري زار الرئيس بري: لتشكيل حكومة اختصاصيين لاجراء الاصلاح ومواجهة التحديات

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة والشأن الحكومي.

وشكر الرئيس بري “مصر على المساعدات التي قدمتها وتقدمها على الدوام للبنان وخاصة منذ انفجار المرفأ مرورا بكورونا وانشاء المستشفى الميداني وصولا إلى سعيها لإنقاذ لبنان من المأزق الراهن”.

من جهته، قال شكري :”تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري ونقلت له تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نقلت لدولته رسالة تضامن من مصر مع لبنان في هذه الآونة والقلق الذي يراودنا في مصر وعلى المستوى الاقليمي والدولي لاستمرار الازمة السياسية”.

وشدد شكري على “أهمية العمل بكل اجتهاد وبكل سرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من هذه الازمة واضطلاعها بمسؤولياتها كاملة لتوفير الخدمات لاجراء الاصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة من ضمنها التحديات المتصلة بوباء كورونا وتحديات الاوضاع الاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام