السيسي يوجه بصرف مساعدات مالية للضحايا وبالرعاية للمصابين بحادث القطارين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 13:24

السيسي يوجه بصرف مساعدات مالية للضحايا وبالرعاية للمصابين بحادث القطارين

منذ 21 mins 27 March، 2021
السيسي
عربي وإقليمي - مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت “بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء حادث قطاري سوهاج”.

وأمر الرئيس المصري خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء “بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب”.

وأمس الجمعة قتل وجرح العشرات بحادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

المصدر: روسيا اليوم

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