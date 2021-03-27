السيسي يوجه بصرف مساعدات مالية للضحايا وبالرعاية للمصابين بحادث القطارين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت “بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء حادث قطاري سوهاج”.

وأمر الرئيس المصري خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء “بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب”.

وأمس الجمعة قتل وجرح العشرات بحادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

المصدر: روسيا اليوم