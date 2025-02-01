السيسي وترامب يبحثان هاتفيا الأوضاع في قطاع غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي أن “الاتصال شهد حواراً إيجابياً بين الرئيسين بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار”، وتابع “”كما شهد الاتصال تأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأمريكية وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة”.

وذكر المتحدث ان “السيسي أكد لترامب على أهمية التوصل الى سلام دائم في المنطقة وهو مطلب مصر الذي تؤكد عليه في ظل الخسائر الكبرى للمنطقة بسبب الحروب والنزاعات وما ينذر به من اتساع لدائرة الصراع”، وتابع “ان “السيسي أشار إلى أن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام”.

واتفق ترامب والسيسي على “أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وأكدا على “ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ودراسة سبل المضي قدماً في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية”.

ووجه السيسي الدعوة للرئيس ترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة. كما وجه السيسي الدعوة إلى الرئيس الأمريكي “للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد” والذي انتهت مصر من أعماله تجهيزاته تمهيدا للافتتاح الرسمي بحضور قادة وزعماء العديد من دول العالم.

كما وجه ترامب دعوة مفتوحة السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض.

المصدر: روسيا اليوم