وزير الصحة بحث مع سفير روسيا شراء مليون جرعة من لقاح سبوتنيك.. وتوقيع مرسوم لشراء 1.5 مليون جرعة من أسترازينيكا

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة سفير روسيا ألكسندر روداكوف، وتم استكمال البحث في سبل شراء وزارة الصحة العامة مليون جرعة من لقاح SPUTNIK V مباشرة من المصانع الروسية، وإمكان الحصول على هبة طارئة من هذا اللقاح لتسريع تحصين بعض القطاعات.

كما تطرق الإجتماع إلى تعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الصحي وإمكان ترجمته من خلال زيارة للوزير حسن إلى روسيا.

واليوم، تم التوقيع على مرسوم لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لتغطية كلفة شراء مليون ونصف المليون جرعة من لقاح Astrazeneca من شركة R-Pharma، على أن تصل الشحنة الأولى من هذه الكمية في الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل.

وسيسهم ذلك، إضافة إلى لقاحات أسترازينيكا من منصة كوفاكس والتي وصلت الشحنة الأولى منها أمس والشحنات المستمرة من فايزر، برفع معدلات التلقيح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام