السيد الخامنئي: اذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح ايران

قال الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الاحد،انه “اذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح ايران”.

واضاف سماحته:” ان خبراء اجانب يؤكدون احتلال اقتصاد ايران المكانة ال 18 على مستوى العالم رغم الحظر، فيما يتعلق بالانتاج حققتنا بعض الانجازات والتقدم على سبيل المثال في انتاج المستلزمات المنزلية والفولاذ”.

وتابع:”يجب عدم استيراد السلع التي تنتج في الداخل،والقدرة الشرائية ترتبط بقيمة العملة الوطنية وأنه يجب العمل على حذف الوسطاء في عملية ايصال السلع الى الاسواق ومكامن الفساد”.

واردف السيد قائلا:” البعض في الفضاء الافتراضي يروج بأنه لا يمكن القيام بعمل اقتصادي في ايران وهذا غير صحيح لكننا نحتاج الى ادارة قوية تكافح الفساد”.

واضاف”: فيما يتعلق بالمناجم لدينا طاقات كبيرة ونتمتع بمكانة جيدة. لدينا الكثير من الطاقات الاقتصادية الكامنة ونطل على المياه الحرة ودول الجوار التي تضم 400 مليون نسمة ومكانتنا لربط الشرق بالغرب”.

واعتبر سماحته أن”الحظر جريمة كبرى ويجب أن لا ننظر اليه كقضية سياسية،الحظر الى جانب اضراره حمل في طياته فوائد”.

واضاف”في ظل الحظر حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج الكمامات والمعقمات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

وتابع”نسجل تقدما مدهشا في مجال الدفاعات العسكرية”.

و عن الانتخابات القادمة قال سماحته:” الانتخابات القادمة تحظى باهمية كبيرة داخليا باعتبارها اعادة تحديث لادارة البلاد وضخ دماء جديدة فیها. المشاركة الواسعة في الانتخابات تدل على الاقتدار الوطني”.

واضاف :”يجب أن نكون أقوياء والشعب هو الذي يمنح هذه القوة”.

وقال السيد:” الأجهزة الاستخباراتية الاميركية والصهيونية تعمل على تفريغ الانتخابات من أهميتها مستخدمين الفضاء الافتراضي بشكل واسع”.

واضاف:” الانتخابات الرئاسية مهمة جدا لأن الرئيس هو الذي يدير البلاد ورئيس الجمهورية لديه صلاحيات واسعة وحقيقية لکن على المرشحين للرئاسة الابتعاد عن اطلاق شعارات غير واقعية”.

وشدد سماحته علی ان”سياسة الضغوط القصوى لجر ايران الى طاولة المفاوضات لم تنجح ومن كان يتبنيها ذهب الى مزبلة التاريخ ُ کما اشار الی انه رغم الضغوط تغيرت الاوضاع لصالح ايران”.

واضاف:”سنعود الى التزاماتنا النووية اذا التزم الاخرون وتحققنا من ذلك”.

وتابع:”استعجلنا في تنفيذ التزاماتنا النووية في الوقت الذي لم تلتزم الاطراف الاخرى بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. نحن لا نثق بوعود الاميركيين فيما يتعلق الاتفاق النووي”.

المصدر: موقع العالم