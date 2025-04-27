الإمام الخامنئي: للتحقيق بحريق بندر عباس والكشف عن أي إهمال أو تعمد ومتابعته وفقا للقوانين

أكد الامام السيد علي الخامنئي في بيان له يوم الاحد تعليقا على الحريق الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس(جنوب ايران) ان على “المسؤولين الأمنيين والقضائيين التحقيق بشكل شامل والكشف عن أي إهمال أو تعمد ومتابعته وفقاً للأنظمة والقوانين”.

وعزى الامام الخامنئي أسر الضحايا الذين قضوا بالحريق، ولفت الى ان “حادثة الحريق المؤلمة في ميناء الشهيد رجائي تثير الحزن والقلق”، وتابع “يجب على جميع المسؤولين أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن منع الحوادث المأساوية والمدمرة”.

وقال الامام الخامنئي “أدعو الله بالرحمة والمغفرة للضحايا، والصبر والسلوان لأسرهم المفجوعة والشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم”، واضاف “أود أن أشكر بصدق هؤلاء الأشخاص الشجعان الذين كانوا على استعداد للتبرع بالدم للمصابين في لحظة حاجتهم إليه”.

المصدر: وكالة مهر