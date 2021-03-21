استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الاميركية بعبوة ناسفة في محافظة #بابل جنوبي العاصمة العراقية #بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 13:28

استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الاميركية بعبوة ناسفة في محافظة #بابل جنوبي العاصمة العراقية #بغداد

منذ 2 ساعة 21 March، 2021
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