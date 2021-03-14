وصول وفد حزب الله إلى العاصمة الروسية موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 21:40

وصول وفد حزب الله إلى العاصمة الروسية موسكو

منذ 8 mins 14 March، 2021
موسكو
لبنان

وصل وفد حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد الى العاصمة الروسية موسكو، و يضم مسؤول العلاقات العربية و الدولية و التواصل السيد عمار الموسوي و معاونه للشؤون الدولية د . احمد مهني  و المستشار الاعلامي احمد حاج علي.
و ذلك تلبية لدعوة الخارجية الروسية، الزيارة تستمر لثلاثة ايام تشمل جولة من اللقاءات  في الخارجية الروسية و المجلس الفدرالي و مجلس الدوما البرلمان و لقاءات سياسية اعلامية اخرى .
كما التقى الوفد في مستهل وصوله بالسفير اللبناني شوقي بو نصار الذي رحب بوصول للوفد .

المصدر: قناة المنار

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