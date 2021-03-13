الصحة الايطالية: تسجيل 26062 إصابة و317 وفاة جديدة بفيروس #كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 21:00

الصحة الايطالية: تسجيل 26062 إصابة و317 وفاة جديدة بفيروس #كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 25 mins 13 March، 2021
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