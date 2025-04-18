إيطاليا: 4 قتلى بسقوط مقصورة تلفريك في نابولي جنوب البلاد

سقطت مقصورة تلفريك “فايتو” في نابولي جنوب إيطاليا، الذي تم افتتاحه قبل 10 ايام، وعلى متنها خمسة اشخاص.

وأدى الحادث الى سقوط 4 قتلى هم: سائق القطار وثلاثة سياح، كما جُرح شخص خامس حالته خطرة تم نقله بطائرة إسعاف مروحية إلى المستشفى.

وأفادت وسائل اعلام إيطالية ان “سكان المنطقة سمعوا صوت انفجار قوي وسقوط كابل”، وتابعت “من المرجح أن يكون سبب الحادث هو الرياح القوية التي هبت في الساعات القليلة الماضية والتي وصلت سرعتها إلى ما يقرب من 100 كيلومتر في الساعة”.

واشارت المصادر نفسها الى انه “كان على متن المقصورة سائق التلفريك الذي يعمل في قطاع النقل في محيط نابولي كارمين بارلاتو واثنان من الازواج السائحين”، وتابع “لقي سائحان إنجليزيان وإسرائيلي حتفهم، فيما تصارع مواطنة إسرائيلية في منتصف العمر بين الحياة والموت في وحدة العناية المركزة بمستشفى ديل ماري”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية