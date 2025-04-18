أمطار غزيرة تسبب فيضانات عارمة شمال إيطاليا

تسببت الأمطار الغزيرة في أجزاء من إيطاليا بحدوث فيضانات عارمة، وغمرت المياه شوارع مدينة تورينو شمال البلاد بعد أن فاض نهر يعبر المدينة.

وأفادت مصادر محلية “بمصرع رجل مسن يبلغ من العمر 92 عاما بعدما غمرت المياه منزله، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ والتقييم”، وتابعت “شهدت مدينة تورينو شمال البلاد، هطولا غزيرا للأمطار خلال الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات في عدد من المناطق السكنية”.

ويواجه شمال إيطاليا أزمة مناخية حادة في أبريل/نيسان 2025، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق واضطرابات في مناطق مثل بييمونتي وجنوب تيرول ولومباردي وتوسكانا.

وأعلنت أكثر من 100 بلدية في بييمونتي، بما في ذلك العاصمة تورينو، أعلى مستوى إنذار أحمر.

المصدر: روسيا اليوم