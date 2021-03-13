غرفة التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد #الناعمة بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 21:00

غرفة التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد #الناعمة بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 13 March، 2021
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