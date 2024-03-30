غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و14 جريحاً في 9 حوادث تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 09:10

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و14 جريحاً في 9 حوادث تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 9 mins 30 March، 2024
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