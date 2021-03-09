الوكالة الوطنية للاعلام: أقفلت في هذه الأثناء الطريق قرب محطة الكيلاني مفرق برجا المسلك الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 10:20

الوكالة الوطنية للاعلام: أقفلت في هذه الأثناء الطريق قرب محطة الكيلاني مفرق برجا المسلك الشرقي

منذ 32 mins 9 March، 2021
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