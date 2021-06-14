التحكم المروري: اوتوستراد #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #الدامور باتجاه #الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 14 2021 - 08:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: مخطئ إذا كان يظن البعض أن تمسكنا الدائم بالمبادرات يعطيهم مزيدا من الوقت
السيد هاشم صفي الدين: المسارعة الى تلبية الاحتياجات الضرورية واللازمة هي الحل
السيد صفي الدين: السياسة يجب ان تكون في خدمة المواطنين والمناورات السياسية تنتهي عند الصالح العام وعند المصالح الكبرى
عائلة الأسير يحيى سكاف: عودة العميل غضبوني وإخلاء سبيله من دون محاكمة يعد إساءة لدماء الشهداء والأسرى والجرحى
وزارة الصحة العامة: 46286 شخصا تلقوا اللقاح ضمن ماراتون فايزر الذي أقيم السبت والأحد
وزارة الصحة العامة: تسجيل 81 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
إعلام العدو: "الكنيست الإسرائيلي" يمنح الثقة لحكومة نفتالي بينت بأغلبية 60 صوتا مقابل 59
بينت: "إسرائيل" لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وسيكون لها حرية العمل الكاملة لذلك والعودة الى الاتفاق النووي خطأ
بينت: إذا اختارت حماس اللجوء الى العنف ضدنا ستصطدم بجدار حديدي والهدوء سيؤدي الى تخفيض العنف وإنهاء النزاع
نتنياهو: سنسقط حكومة اليسار بأسرع مما يتخيل الكثيرون
نتنياهو: ليس لدى نفتالي بينت القدرة والخبرة ليعلن معارضة حقيقية أمام الأمريكيين في قضايا تهدد وجودنا
بايدن: أهنىء أعضاء "الحكومة الإسرائيلية" الجديدة وأتطلع للعمل مع بينت لتعزيز كل جوانب العلاقة الطويلة والوثيقة
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: لا رهان على أي تغيير في أطراف الحكم فنحن نتعامل معها جميعا كإحتلال
طارق سلمي: هذه الحكومة المتطرفة ستبدأ عملها بالإعتداء على القدس والمقدسيين يوم الثلاثاء وندعو للنفير العام لمواجهتهم
الناطق باسم حماس: لا نعول على أي تغيير في حكومات الإحتلال وسقوط نتنياهو هو أحد تداعيات انتصار المقاومة في سيف القدس
حركة حماس: ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى ويوم غضب وتحد للمحتل
مصادر فلسطينية: اقتحام استفزازي لمجموعة من المستوطنين في منطقة باب الخليل بالقدس المحتلة
مستوطنون يهاجمون بالحجارة مركبات الفلسطينيين في منطقة جمجوم بين بلدتي نحالين والجبعة غرب بيت لحم
رئيس الوفد الإيراني المفاوض: الإدارة الأمريكية الراهنة شريكة في جريمة فرض الحظر الوحشي وغير المشروع على الإيرانيين
البيان الختامي لقمة مجموعة السبع: التعهد بالتصدي للتغير المناخي عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للنصف بحلول 2030
مجموعة السبع: ندعو الصين الى التعاون في تحقيق شفاف وعلمي في مرحلته الثانية بشأن مصدر كوفيد-19
بايدن: صندوق البنى التحتية العالمي الذي أعلن عنه قادة مجموعة السبع سيكون أكثر إنصافا من مبادرة حزام وطريق الصينية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مرسوم حكومي روسي: ترشيح رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق فرنسوا فيون لعضوية مجلس إدارة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية للنفط
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الباكستانية: مقتل 20 شخصا على الأقل واصابة 50 آخرون جراء انقلاب حافلة وسقوطها في واد جنوب غرب البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: اوتوستراد #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #الدامور باتجاه #الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات
منذ 1 ساعة
14 June، 2021
احوال الطرقات في لبنان
التحكم المروري
اوتوستراد صيدا بيروت
التعليقات
ذات صلة
غـرفـة الـتـحـكـم الـمـروري: سقوط 3 قتلى و20 جريحاً في 13 حادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
التحكم المروري: اصطدام سيارة بحائط عند مفرق بلدة #بسلوقيط على طريق #زغرتا #اهدن نتج عنه قتيل وجريحين
التحكم المروري: اعادة فتح السير بشكل جزئي على اوتوستراد #ذوق_مكايل باتجاه #نهر_الكلب
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}