“جهاد البناء” ولجنة التنمية الزراعية اطلقتا مشروع الحاكورة الزراعية في قرى النبطية

أطلقت “مؤسسة جهاد البناء” ولجنة التنمية الزراعية في حزب الله في منطقة الجنوب الثانية مشروع توزيع البذور على المواطنين في كافة قرى المنطقة بسعرٍ رمزيٍ لا يتعدى الخمسة عشر الف ليرة لبنانية، تحت شعار “الحاكورة الصيفية.. زراعة أسرية واكتفاء ذاتي”، ذلك خلال احتفال اقيم في “مجمع الفردوس” – الدوير، حضره عضوا قيادة منطقة الجنوب الثانية في حزب الله خضر عز الدين وحسان بكري اضافة الى ممثلين عن لجان التنمية الزراعية في القرى والبلدات.

بعد كلمة ترحيب من مسؤول المكتب الصحافي في النبطية الزميل عماد عواضة، اشار مدير جهاد البناء في الجنوب المهندس قاسم حسن الى ان حزب الله يهدف من خلال هذا المشروع، أن “يكون الحاضر الى جانب الناس لتفعيل الجهاد الزراعي الذي اعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام